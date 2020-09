Жителя Сургута оштрафовали за "икону" с Летающим Макаронным Монстром в ВК

В Сургуте судебный участок № 1 оштрафовал жителя города Николая Сокурова на 30 тысяч рублей за репосты во "ВКонтакте" на религиозные темы, передает "МБХ медиа".

Протокол был составлен по ч. 2 ст. 5.26 КоАП (осквернение религиозной символики). По словам Сокурова, всего в деле было около десятка картинок, в том числе – "икона" Летающего Макаронного Монстра, божества пародийной религии пастафарианство. Он был изображен с книгой в руках, на которой была надпись: In the beginning was the word and the word was „Arrrgh!". При этом Церковь Летающего Макаронного Монстра в России зарегистрирована Минюстом как религиозная группа.

Также в деле есть коллаж с Владимиром Путиным и патриархом Кириллом и изображение персонажа мультфильмов "My Little Pony", на теле которого нарисован перевернутый крест.

Суд состоялся еще 4 сентября, но постановление Сокуров получил только 11 сентября. Он намерен подать апелляцию.