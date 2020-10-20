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15:53

Минюст внепланово проверяет "Открытый Петербург" второй раз за год

фото ЗакС политика Минюст внепланово проверяет "Открытый Петербург" второй раз за год

Министерство юстиции проведет внеплановую проверку общественной организации "Открытый Петербург" на предмет иностранного финансирования, сообщили представители "Открытой России".

Проверка проводится с 19 октября по 16 ноября. Ведомство проверяет "Открытый Петербург" на предмет осуществления деятельности в качестве НКО-иноагента без подачи заявления о включении в соответствующий реестр.

В "Открытке" заявили, что организация не получает иностранного финансирования и всю отчетность сдает своевременно.

"Поэтому претензии к нему ["Открытому Петербургу"] абсурдны и нет никакой необходимости во внеплановой проверке, кроме желания надавить на гражданское общество и вымотать активистов в бумажной волоките", - заявили в организации.

Представители "Открытой России" напомнили, что обычно НКО проверяют раз в три года, а "Открытый Петербург" уже проверяли весной 2020 года по заявлению экс-главреда ФАН Евгения Зубарева. Тогда никаких нарушений в работе организации выявлено не было.

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