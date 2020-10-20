Минюст внепланово проверяет "Открытый Петербург" второй раз за год

Министерство юстиции проведет внеплановую проверку общественной организации "Открытый Петербург" на предмет иностранного финансирования, сообщили представители "Открытой России".

Проверка проводится с 19 октября по 16 ноября. Ведомство проверяет "Открытый Петербург" на предмет осуществления деятельности в качестве НКО-иноагента без подачи заявления о включении в соответствующий реестр.

В "Открытке" заявили, что организация не получает иностранного финансирования и всю отчетность сдает своевременно.

"Поэтому претензии к нему ["Открытому Петербургу"] абсурдны и нет никакой необходимости во внеплановой проверке, кроме желания надавить на гражданское общество и вымотать активистов в бумажной волоките", - заявили в организации.

Представители "Открытой России" напомнили, что обычно НКО проверяют раз в три года, а "Открытый Петербург" уже проверяли весной 2020 года по заявлению экс-главреда ФАН Евгения Зубарева. Тогда никаких нарушений в работе организации выявлено не было.