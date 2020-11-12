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13:37

Эсеры добиваются удешевления сервиса в интернатах для пенсионеров

фото ЗакС политика Эсеры добиваются удешевления сервиса в интернатах для пенсионеров

Справедливороссы под предводительством Сергея Миронова внесли в Госдуму законопроект, возвращающий прежние тарифы на обслуживание пенсионеров в пансионах и интернатах, действовавшие до 2015 года. С тех пор, считает Миронов, расценки стали для многих пользователей непосильными: новейшая система расчетов "забирает" у пенсионеров порой почти все деньги вместо прежних 75% от ежемесячной пенсии. Более того, пожилые люди потеряли возможность бесплатно пользоваться в таких учреждениях некоторой одеждой и обувью.

"Плату за пребывание в пансионатах стали рассчитывать по-новому – со всех доходов пенсионеров, т.е. с самой пенсии и различных доплат. Например, за инвалидность или проживание в северных регионах страны. В результате за всё те же самые услуги люди стали платить больше, да ещё к тому же им перестали выдавать бесплатные вещи", - подчеркивает Миронов, цитируемый собственной пресс-службой.

Кроме того, он и его коллеги выступают с идеей снижения цен на обслуживание россиян в дневных стационарах и на социальные услуги, оказываемые на дому.

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