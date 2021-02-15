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17:35

Беглов в возражениях на иск о незадекларированной даче не отрицает ее наличие

фото ЗакС политика Беглов в возражениях на иск о незадекларированной даче не отрицает ее наличие

Губернатор Петербурга Александр Беглов представил свои возражения на иск об установлении нарушения в его декларации, сообщила координатор "Открытой России" Анастасия Буракова. Иск в суд подали исполнительный директор организации Андрей Пивоваров и еще более 100 петербуржцев. Они заявили, что Беглов не указал в своей декларации государственную дачу в поселке Комарово, которой глава Петербурга пользуется как губернатор. 

Буракова сообщила, что в возражениях руководитель города не отрицает пользование дачей. По словам координатора "Открытой России", в документе утверждается, что требования "не лежат в плоскости публичных правоотношений", так как Беглов подает декларацию как физическое лицо, а не как губернатор. 

- Конечно, это не так. Лицо, обладающее публичными функциями, подает декларацию как лицо, обладающее публичными функциями. То есть мы все не подаем декларации как губернаторы, - заявила Буракова ЗАКС.Ру. 

Она добавила, что также в возражениях указано: проверить отчет о финансах и недвижимости Беглова может только Управление президента по противодействию коррупции и права заявителей не нарушены. С этими утверждениями Буракова тоже не согласна. Координатор "Открытой России" считает, что суд также может изучить декларацию и установить наличие нарушений. Она добавила, что еще один аргумент против иска - ни один суд не установил в данном случае факт нарушения антикоррупционного законодательства.

- А мы тут собственно для чего собрались? - поинтересовалась Буракова. 

По ее мнению, юристы губернатора могли перепутать и решить, что иск подан как отзыв избирателями Беглова с должности. В действительности, петербуржцы хотят установить факт нарушения антикоррупционного законодательства, уточнила Буракова. 

Напомним, Пивоваров решил подать иск к губернатору Петербурга после лишения мандатов ряда оппозиционных муниципальных депутатов. Инициатором сложения с них полномочий стал глава города, который направил в муниципалитеты письма о том, что в декларациях мундепов якобы нашли ошибки. Пивоваров попросил других петербуржцев присоединиться к его иску - это сделало более 100 человек. Первое заседание Санкт-Петербургского городского суда по рассмотрению заявления петербуржцев против Беглова назначено на 25 февраля. 


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