"Желаем всего хорошего": Илью Яшина заочно оштрафовали за участие в форуме "Муниципальная Россия"

Главу столичного муниципального округа Красносельский Илью Яшина оштрафовали на 15 тысяч рублей за участие в форуме "Объединённых демократов": при этом судебное заседание должно было состояться сегодня, 7 апреля.

"Мне суд назначил на завтра в 10 утра. Заранее вручили повестку, потом прислали смс с уведомлением. Наконец, секретарь суда лично позвонил с вопросом: "Точно придете?", - пишет Яшин у себя в Facebook. - И вот готовимся мы с адвокатом Вадимом Прохоровым, значит, к суду, который завтра утром. А сегодня вечером портал госуслуги мне сообщает: Илья Валерьевич, суд признал вас виновным, вот вам штраф 15 тысяч рублей, вот реквизиты, желаем всего хорошего".

В платёжных данных указано, что счёт выставлен ОМВД по району Северное Тушино Москвы.

Накануне на 15 тысяч рублей оштрафовали также общественника Владимира Кара-Мурзу - опять же, за участие в форуме "Муниципальная Россия".

Напомним, проект "Объединенные демократы" проводил форум "Муниципальная Россия" 13 марта. Он продлился не более 25 минут, после чего мероприятия сорвала полиция. Были задержаны более 200 человек, в том числе депутаты разных уровней. В отношении большинства их них составили протоколы по статье 20.33 КоАП. Полиция посчитала, что форум организовало движение "Открытая Россия", которая, по мнению правоохранительных органов, связана с признанной нежелательной организацией Open Russia Civic Movement.