Суд отказался удовлетворить иск Пивоварова к телеведущему Соловьеву

Дорогомиловский суд Москвы отклонил иск исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова к телеведущему Владимиру Соловьеву, сообщил Пивоваров в Facebook.

"В удовлетворении иска о защите чести и достоинства мне отказали. Сейчас мы с юристами ждем полного текста решения и после этого примем решение, что делать дальше", - написал Пивоваров.

Он обратил внимание на то, что его иск схож с претензиями бизнесмена Евгения Пригожина, который подает в суд на оппозиционеров из-за их высказываний о нем, но в случае с ним суды встают на сторону истца.

Пивоваров подал в суд на Соловьева в ноябре. Поводом стало то, что телеведущий нелицеприятно отозвался о нем в эфире своего YouTube-шоу "Соловьев live". Пивоваров требовал от Соловьева 5 млн рублей и намеревался перевести эту сумму в поддержку политзаключенных.

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