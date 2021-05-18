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18:39

Суд отказался удовлетворить иск Пивоварова к телеведущему Соловьеву

фото ЗакС политика Суд отказался удовлетворить иск Пивоварова к телеведущему Соловьеву

Дорогомиловский суд Москвы отклонил иск исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова к телеведущему Владимиру Соловьеву, сообщил Пивоваров в Facebook.

"В удовлетворении иска о защите чести и достоинства мне отказали. Сейчас мы с юристами ждем полного текста решения и после этого примем решение, что делать дальше", - написал Пивоваров.

Он обратил внимание на то, что его иск схож с претензиями бизнесмена Евгения Пригожина, который подает в суд на оппозиционеров из-за их высказываний о нем, но в случае с ним суды встают на сторону истца.

Пивоваров подал в суд на Соловьева в ноябре. Поводом стало то, что телеведущий нелицеприятно отозвался о нем в эфире своего YouTube-шоу "Соловьев live". Пивоваров требовал от Соловьева 5 млн рублей и намеревался перевести эту сумму  в поддержку политзаключенных.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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