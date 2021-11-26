Песков не видит связи между "пыточными" скандалами и отставкой главы ФСИН

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя состоявшуюся накануне перестановку во главе ФСИН, не согласился с предположением, что она как-то связана с получившими огласку историями о пытках в российских колониях. Официальный представитель Кремля акцентировал внимание на том, что уход в отставку Александра Калашникова был личным решением высокопоставленного чиновника, а не результатом некоего общественного давления.

"Я не стал бы устанавливать какой-то прямой связи. Это было личное обращение главы ФСИН. Мы с вами знаем, что сейчас ведутся проверочные следственные действия соответствующими службами, и сама ФСИН тоже разбирается с этим, и прокуратура разбирается", - цитирует его ответ журналистам РИА "Новости".

При этом Песков признал, говоря о пенитенциарной системе, что "проблемы там действительно имеются".

Напомним, накануне президент поставил во главе ФСИН вместо Калашникова бывшего замглавы МВД Аркадия Гостева. С начала октября вокруг ведомства вспыхивали скандалы: в распоряжение проекта Gulagu.net попал огромный архив записей с видеорегистраторов, на которых запечатлены изощренные пытки и издевательства над заключенными. Новые видео регулярно публикуются в открытом доступе.