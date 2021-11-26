ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:59

Песков не видит связи между "пыточными" скандалами и отставкой главы ФСИН

фото ЗакС политика Песков не видит связи между "пыточными" скандалами и отставкой главы ФСИН

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя состоявшуюся накануне перестановку во главе ФСИН, не согласился с предположением, что она как-то связана с получившими огласку историями о пытках в российских колониях. Официальный представитель Кремля акцентировал внимание на том, что уход в отставку Александра Калашникова был личным решением высокопоставленного чиновника, а не результатом некоего общественного давления.

"Я не стал бы устанавливать какой-то прямой связи. Это было личное обращение главы ФСИН. Мы с вами знаем, что сейчас ведутся проверочные следственные действия соответствующими службами, и сама ФСИН тоже разбирается с этим, и прокуратура разбирается", - цитирует его ответ журналистам РИА "Новости".

При этом Песков признал, говоря о пенитенциарной системе, что "проблемы там действительно имеются".

Напомним, накануне президент поставил во главе ФСИН вместо Калашникова бывшего замглавы МВД Аркадия Гостева. С начала октября вокруг ведомства вспыхивали скандалы: в распоряжение проекта Gulagu.net попал огромный архив записей с видеорегистраторов, на которых запечатлены изощренные пытки и издевательства над заключенными. Новые видео регулярно публикуются в открытом доступе.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости26 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама