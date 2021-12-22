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Новости 17:13

"Интерфакс": Новым послом РФ в Белоруссии станет Борис Грызлов

фото ЗакС политика "Интерфакс": Новым послом РФ в Белоруссии станет Борис Грызлов

Председатель Высшего совета "Единой России" Борис Грызлов, занимающий это место последние девятнадцать лет, станет новым российским послом в Белоруссии, пишет "Интерфакс" со ссылкой на компетентный источник во власти. Причем, поскольку, по его данным, кандидатура уже согласована  комитетом Госдумы по делам СНГ, то Грызлов имеет шанс приступить к исполнению новых обязанностей еще до новогодних каникул.

С марта 2021 года послом в Белоруссии работает Евгений Лукьянов.

На предыдущих этапах своей карьеры 71-летний Грызлов успел побывать спикером Госдумы (в IV и V созывах) и министром внутренних дел (в 2001–2003 годах). С 2015 года он является полномочным представителем РФ по урегулированию конфликта на Донбассе.


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