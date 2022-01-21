Новая откровенная фотосессия на фоне храма привлекла внимание полиции: на этот раз — екатеринбургской

В Екатеринбурге полиция начала проверку обстоятельств очередной фотосессии, сделанной с "участием" в кадре религиозного объекта. Об этом пишет издание "Подъем" со ссылкой на источник в силовых структурах.

Утверждается, что правоохранители самостоятельно обнаружили в Instagram пост, в котором две легко одетые модели сидят на подоконнике в апартаментах спиной к комнате и лицом к городу. В верхнем углу кадра присутствует храм Большой Златоуст. Фото первоначально опубликовала блогер Ангелина Кузнецова. Помимо полиции, на него остро отреагировал владелец сети апартаментов, уже извинившийся перед потенциально оскорбленными верующими и заявивший о внесении двух девушек в "черный список" своей компании.

Отметим, что накануне СК возбудил уголовное дело из-за публикации снимка с участием 40-летней модели, которая распахнула шубу на фоне мечети.