В Москве силовики заинтересовались откровенной фотосессией на фоне мечети

В Москве силовики проверяет очередную откровенную фотосессию, сделанную на фоне храма и распространенную в социальных сетях. На этот раз, как пишет "Интерфакс", речь идет о мечети, и полиция изучает обстоятельства совершения снимков, на которых позирует девушка в нижнем белье, чулках и в расстегнутой шубе.

На изображения, появившиеся накануне, оперативно отреагировало и мусульманское сообщество: муфтий Москвы Альбир Крганов предупредил участников фотосессии о неких последствиях, а также заподозрил их в злонамеренном оскорблении чувств верующих.

"За это, наверно, не будут применять жесткие меры наказания, но общественное порицание, конечно же, должно быть, потому что такие поступки не должны становиться нормой для общества", - уточнил муфтий свою позицию.

Отметим, что преследование россиян за различные фотографии, на которых фигурируют культовые сооружения, стало одним из трендов ушедшего года. В Петербурге знаковыми делами такого типа стали дело, возбужденное из-за фотосессии в стрингах на фоне Исаакия, а также дело против подростков, обнаживших свой телесный низ на фоне Спаса на Крови.

UPD 18:50 На сайте СК говорится о возбуждении в связи с фотосессией на фоне мечети уголовного дела