ФРГ выслала российского дипломата по подозрению в шпионаже

Власти Германии признали нежелательной фигурой на территории своего государства сотрудника российского консульства в Мюнхене. Как пишет издание Spiegel, дипломата подозревают в работе на Службу внешней разведки РФ, в связи с чем выслали из страны.

К такому подозрению компетентные органы пришли после того, как в рамках расследования дела о шпионаже в пользу России в ФРГ был задержан мужчина, называемый в материале Ильнуром Н. Последний является ученым и в конце 2010-х, устроившись на научно-техническую кафедру в один из баварских вузов, он, по версии немецкой прокуратуры, сообщал СВР данные о различных разработках.