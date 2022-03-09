ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:26

Сенатор предложил ввести ответственность для компаний за соблюдение санкций против России

фото ЗакС политика Сенатор предложил ввести ответственность для компаний за соблюдение санкций против России

Вице-спикер Совфеда Николай Журавлев предложил 9 марта ввести ответственность для отечественных фирм за соблюдение западных санкций внутри страны. Предложение прозвучало на совещании с реготделениями "Единой России", посвященном "обсуждению мер обеспечения социально-экономической стабильности", сообщил ТАСС.

"Нам нужно, коллеги, подумать о мерах ответственности за следование санкциям внутри страны, то есть когда российские хозяйствующие субъекты усугубляют ситуацию тем, что отказываются работать с санкционными компаниями", — приводит слова сенатора агентство.

"Надо подумать о дополнительной ответственности так же, как у нас есть уже ответственность за призывы к введению санкций", — добавил Журавлев.

Начиная с 24 февраля Россия ведет "специальную военную операцию" на территории Украины. Многие зарубежные государства отреагировали на спецоперацию введением санкций против страны, крупных предпринимателей и высшего чиновничества. Накануне стало известно о том, что Россия лидирует среди мировых стран по количеству принятых против нее ограничительных мер.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости9 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама