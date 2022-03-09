Сенатор предложил ввести ответственность для компаний за соблюдение санкций против России

Вице-спикер Совфеда Николай Журавлев предложил 9 марта ввести ответственность для отечественных фирм за соблюдение западных санкций внутри страны. Предложение прозвучало на совещании с реготделениями "Единой России", посвященном "обсуждению мер обеспечения социально-экономической стабильности", сообщил ТАСС.

"Нам нужно, коллеги, подумать о мерах ответственности за следование санкциям внутри страны, то есть когда российские хозяйствующие субъекты усугубляют ситуацию тем, что отказываются работать с санкционными компаниями", — приводит слова сенатора агентство.

"Надо подумать о дополнительной ответственности так же, как у нас есть уже ответственность за призывы к введению санкций", — добавил Журавлев.

Начиная с 24 февраля Россия ведет "специальную военную операцию" на территории Украины. Многие зарубежные государства отреагировали на спецоперацию введением санкций против страны, крупных предпринимателей и высшего чиновничества. Накануне стало известно о том, что Россия лидирует среди мировых стран по количеству принятых против нее ограничительных мер.