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Новости 10:14

Северодвинец получил штраф в 30 тысяч рублей за пацифистскую надпись на своём автомобиле

фото ЗакС политика Северодвинец получил штраф в 30 тысяч рублей за пацифистскую надпись на своём автомобиле

Суд в Северодвинске оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя, который, по мнению инстанции, дискредитировал действия российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) пацифистской надписью на своём автомобиле, делится SOTA.

Мужчина нанёс красной краской на стекло своей личной машины критический отзыв о "специальной военной операции", который, как решил суд, "адресован неопределённому кругу лиц  в чём и есть правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ".

В конце марта первый штраф по аналогичной статье получила ещё одна жительница Северодвинска: протокол на женщину составили за наклейку на авто.


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