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Новости 16:13

Московскому националисту дали реальный срок из-за постов "ВКонтакте"

фото ЗакС политика Московскому националисту дали реальный срок из-за постов "ВКонтакте"

Мосгорсуд приговорил к трем годам колонии националиста Михаила Налимова по статье о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК), сообщает Sota. 

Фигурант дела выступает убежденным противником советской власти и руководит движением под названием "За вынос Ленина". В основу его дела легли посты "ВКонтакте", в которых Налимов публиковал коллажи с использованием советских символов и георгиевской ленты.

Осужденный, как ранее отмечали аналитики из центра "Сова"*, придерживается конспирологических теорий, полагая СССР "сатанинским" проектом.

*Минюст внес центр "Сова" в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента


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