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Новости 17:32

Московскую "яблочницу" арестовали на 20 суток из-за пацифистского перфоманса у здания Минобороны

фото ЗакС политика Московскую "яблочницу" арестовали на 20 суток из-за пацифистского перфоманса у здания Минобороны

Активистку партии "Яблоко" Марию Волох отправили под 20-суточный административный арест из-за участия в пацифистском перфомансе, информирует Sota в своём Telegram-канале. Девушке инкриминировали нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ) из-за зажжённых во время акции дымовых шашек.

Примечательно, что на заседание суда не пустили ни прессу, ни родных Волох.

Перфоманс прошёл с применением костюмов химической защиты. В нём, кроме "яблочницы", участвовали ещё три девушки. Акция проходила у здания Минобороны в Москве и была приурочена в том числе к событиям на Украине. Участниц мероприятия задержала полиция.

Ранее Волохе уже дважды штрафовали по административным статьям о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3 КоАП).


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