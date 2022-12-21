Членам "Движения первых" разрешат участвовать в комиссиях по делам несовершеннолетних

В петербургские городскую и районные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав смогут войти представители российского движения детей и молодежи "Движение первых". ЗакС принял за основу соответствующий законопроект на заседании 21 декабря.

Проект подготовили единороссы Марина Макарова, Александр Ржаненков и Денис Четырбок. Депутат Четырбок заверил, что члены движения справятся с возложенной на них задачей.

- Это достаточно серьезные ребята, пускай и молодые, люди с активной позицией, лидеры в своей сфере, - заявил депутат.

Инициативу долго обсуждали в парламентском корпусе. Представители КПРФ, в целом поддержав появление нового молодежного движения, попросили побольше времени на поправки.

Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Марина Шишкина заявила о неподдержке инициативы. Она заметила, что новое движение еще никак себя не зарекомендовало и неправильно поручать ему судьи и без того неблагополучных детей.

- Сейчас молодежь разная. Она не читает одни книжки и не поет одни песни. Никогда такими линейными методами преступность не побороть, - заявила она. - Я не думаю, что этот документ украсит нашу законотворческую практику. Я глубоко уважаю авторов документа, но мне кажется, что то, что мы сейчас делаем, глубоко поверхностно и антиисторично.

О намерении голосовать "против" заявила и фракция "Яблоко". Ее представитель Борис Вишневский считает, что движение не наделено правами работать в городских комиссиях. "Движение первых" он назвал бессмысленной имитационной структурой, "гибридом советской пионерии и комсомола".

- Надо, чтобы детей в школе не строили в форме буквы Z, чтобы добровольно-принудительно не устраивали "разговоры о важном", чтобы не устраивали экскурсии на полигоны с отражением танковой атаки… Образование нуждается не в милитаризации, а в гуманизации, - заявил Вишневский.

Президент Владимир Путин подписал закон о создании нового молодежного движения 14 июля. Оно позиционируется как современный аналог пионерской организации.

На первом съезде движения, состоявшемся в декабре, ему выбирали название. В интернет-опросе лидировал вариант "Пионерия". Большинство делегатов проголосовали за вариант "Движение первых".

Сергей Еремеев