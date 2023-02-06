Анастасия Шевченко сообщила об уменьшении назначенного ей заочного наказания на один год

Суд в Ростове-на-Дону уменьшил с трех до двух лет продолжительность заочного срока наказания активистке Анастасии Шевченко по делу об участии по делу о сотрудничестве с нежелательной организацией (ст. 284.1 УК РФ), рассказала оппозиционерка 6 февраля в соцсетях.

"Мне сегодня суд сократил срок наказания. Так что теперь, если вернусь, всего на два года в колонию поеду, не на три. Спасибо, родина", — написала Шевченко.

В феврале 2021 года суд приговорил Шевченко к четырем годам условно за сотрудничество с "Открытой Россией"*. Позже срок был сокращен до трех лет, а в конце 2022 года суд заочно заменил ей условный срок реальным. Сама Шевченко находится за границей.

*Генпрокуратура внесла организации Otkrytaya Rossia и Open Russia Civic Movement в реестр нежелательных организаций и считает "Открытую Россию" связанной с ними