Госдума рассмотрит проект о выплатах на покупку жилья семьям погибших на СВО силовиков

На рассмотрение Госдумы поступил законопроект о предоставлении жилищных выплат семьям работников силовых органов, погибших в ходе спецоперации. Авторами документа выступили ряд сенаторов и депутатов, его текст опубликован 24 марта в электронной базе парламента.

В настоящее время отслужившие не менее 10 лет силовики могут получить единовременную выплату на покупку или строительство жилья. Подобное право сохраняется и за уволившимися сотрудниками, если те были внесены в списки для предоставления выплат. При этом, если силовик погиб вследствие увечья на службе, его семья должна получить полагающуюся жилищную выплату в течение года со дня смерти, описывают ситуацию авторы проекта в пояснительной записке к нему.

Однако, если уволенный со службы силовик погибнет на СВО, его семья лишается права на жилищную выплату, отмечают авторы. Речь при этом идет как о заключивших контракт с Минобороны, так и о вступивших в добровольческие формирования гражданах.

"Законопроектом данная социальная справедливость устраняется путем распространения права на жилищную выплату членам семьи погибшего участника СВО", — информируют авторы.

Также документ устанавливает преимущественное право на получение подобных выплат всеми ветеранами боевых действий из числа сотрудников ОВД, а не только лишь ветеранов Афганистана.

Ранее на рассмотрение Госдумы поступил проект о списании кредитов родителям погибших участников спецоперации.