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Новости 14:52

В Польше приступили к переименованию Калининграда на дорожных знаках

фото ЗакС политика В Польше приступили к переименованию Калининграда на дорожных знаках

Польские дорожники начали менять дорожные знаки с указанием российского Калининграда, информирует местное издание Wiadomości.

Теперь город в границах РФ по-польски именуется Крулевец (Królewiec).

Дорожные знаки заменяют на трассах Варминьско-Мазурского воеводства, которые граничат с Калининградской областью.

Пока то в планах у польских рабочих стоит замена 26 указателей. На эти цели выделено порядка 14 тысяч долларов.

Власти Польши решили переименовать Калининград в локальный топоним Крулевец в начале мая. Тогда указывалось, что название подлежит корректировке только на картах.

Напомним также, ранее правительство Польши выпустило распоряжение, запрещающее проезд по территории страны грузовому транспорту с российскими и белорусскими номерами.


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