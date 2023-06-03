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Новости 14:59

Коммунист Гаврилов выступил против продажи квартир-"клетушек" площадью менее десяти квадратов

фото ЗакС политика Коммунист Гаврилов выступил против продажи квартир-"клетушек" площадью менее десяти квадратов

Депутат Государственной думы от КПРФ Сергей Гаврилов призвал девелоперов прекратить реализовывать квартиры площадью меньше десяти квадратных метров. На сегодняшний день, по его наблюдением, такие "клетки" встречаются сплошь и рядом, причем и в панельных домах, и в домах дореволюционной застройки.

"Такие "клетушки", предусмотренные проектной документацией, точно нельзя назвать жильем изначально, ведь важно понимать, что квартиры-капсулы по четыре-пять "квадратов" не укладываются даже в норматив срочного предоставления жилья в экстренных случаях, равный шести квадратным метрам площади на человека", - приводит его слова РИА "Новости".

В представлении коммуниста, один россиянин должен иметь жилплощадь не меньше, чем 33 квадратных метра. По его мнению, регионы и муниципалитеты не вправе уменьшать эту норму. При этом Гаврилов ратует за "баланс" интересов жильцов и строительного бизнеса. Конечная его мысль состоит уже в том, что площадь жилья не должна составлять меньше 18 квадратных метров на одного человека.

фото: duma.gov.ru


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