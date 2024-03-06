На выездном заседании ЗакСа нельзя будет вносить законопроект с голоса

Законодательное собрание Петербурга на заседании 6 марта приняло поправку к законопроекту об изменении своего регламента. Документ позволяет проводить заседания парламента вне традиционных стен Мариинского дворца.

Согласно поправке, повестка такого собрания будет утверждаться заранее на предыдущем заседании. Тогда же определяется время и место заседания.

Вносить изменения в повестку в день самого мероприятия уже будет нельзя, следует из поправки. То есть нельзя будет внести на рассмотрение парламента законопроект с голоса, пояснил соавтор уточнения депутат от "Единой России" Денис Четырбок.

Он добавил, что также заранее ЗакС определит способ подведения итогов голосования. Фактически до выездного заседания парламент примет для себя "мини-регламент", отметил Четырбок.

Напомним, на предыдущем заседании ЗакС в первом чтении одобрил законопроект, по которому парламент может проводить выездные заседания. Тогда депутаты рассказали ЗАКС.Ру, куда бы они могли временно переместиться.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру