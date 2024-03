Генпрокуратура признала нежелательными три канадские организации

Генеральная прокуратура сообщила 18 марта о признании нежелательными на территории России трех неправительственных организаций из Канады. Две из них ведомство почитало задействованными в кампании против России, а еще одну — в консолидации проживающих в Канаде россиян якобы с целью задействования их в пропагандистских акциях против РФ.

Организации Munk school of global affairs and public policy* и Norman Paterson School of International Affairs** зарегистрированы в Канаде, они действуют при университете Торонто и Карлтонском университете, говорится в сообщении ведомства. При этом обе НПО будто бы участвуют в разжигании антироссийских настроений и в будто бы развязанной странами Запада информационной кампании против России.

Также ведомство признало нежелательной организацией Russian Canadian Democratic Alliance***, постулирующую своей задачей продвижение прав и свобод в России. Между тем, в Генпрокуратуре считают, что деятельность организации "направлена на консолидацию проживающих в Канаде россиян для их задействования в информационно-пропагандистских акциях по дискредитации внешней и внутренней политики России, а также на пропаганду запрещенного международного общественного движения ЛГБТ****".

Информация об этих НПО направлена в Минюст для включения их в список нежелательных, уведомили в надзорном ведомстве.

Минюст в понедельник внес в список нежелательных три организации из США одну — из Турции.

*Генпрокуратура признала Munk school of global affairs and public policy нежелательной организацией в РФ

**Генпрокуратура признала Norman Paterson School of International Affairs нежелательной организацией в РФ

***Генпрокуратура признала Russian Canadian Democratic Alliance нежелательной организацией в РФ

****Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ

Фото: ЗАКС.Ру