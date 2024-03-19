Скульптуру ангела вернули в Измайловский сад после использования на выставке в Москве

Скульптура "Петербургский ангел" вернулась на свое прежнее место в Измайловском саду, рассказал 19 марта депутат Заксобрания Борис Вишневский в своем Telegram-канале. До этого фигурку вывозили в Москву для показа на стенде Петербурга на выставке "Россия".

"Друзья, наш Петербургский ангел вернулся на прежнее место в Измайловском саду! Был сегодня на церемонии возвращения. С ним все в порядке, можно приходить его навещать", — написал Вишневский.

Автором фигурки стал петербургский скульптор Роман Шустров, скончавшийся от коронавируса в мае 2020 года. Ему же принадлежит авторство скульптуры ангела на набережной Карповки, посвященной памяти о погибших от ковида медиков.

Ранее Вишневский обращался к главе комитета по культуре Федору Болтину с вопросом о том, кто принимал решение о демонтаже "Петербургского ангела" ради показа на выставке. Также он просил адресата исключить возможность повторения подобной ситуации "на случай, если кто-то в Москве захочет посмотреть на "Чижика-пыжика", коней Клодта или "Медного всадника"".

Фото: ВишНевскоеВремя / Telegram