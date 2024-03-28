В Москве задержали журналистку Фаворскую

Сотрудница Sota.Vision* Антонина Фаворская задержана в Москве по делу об участии в деятельности экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ). Вечером 27 марта она должна была выйти из спецприемника "Сахарово", однако вместо этого ее повезли домой для проведения обыска.

"Сотрудники правоохранительных органов задержали Фаворскую, у нее сейчас проходит обыск", — заявил ТАСС адвокат журналистки Михаил Бирюков. Он уточнил, что, по предварительным данным, задержание произошло по делу об участии в деятельности экстремистской организации.

Помимо Фаворской, обыски прошли квартирах у журналисток Александры Астаховой и Анастасии Мусатовой. Как рассказали информагентству в правоохранительных органах, Фаворская в деле имеет статус подозреваемой, Астахова и Мусатова проходят по делу как свидетели. Уголовное дело связано с деятельностью ФБК**, уточнили силовики.

После обыска в квартире родителей Фаворскую доставили для допроса в Следственный комитет, сообщила Sota.Vision* ночью 28 марта.

В спецприемнике Фаворская провела 10 суток административного ареста по делу о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП РФ) при задержании в кафе 17 марта. В суде журналистка заявляла о наличии "политического подтекста" в действиях силовиков.

*Минюст внес Sota.Vision в единый реестр иноагентов

**ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 09.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО — иностранных агентов. ФБК также внесен в реестр нежелательных организаций.

Фото: ЗАКС.Ру

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.