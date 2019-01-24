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10:14

"Открытая Россия" инициировала подготовку к маршу памяти Немцова в Петербурге

«Открытая Россия» планирует 24 февраля провести в Петербурге марш памяти Бориса Немцова, сообщил в Facebook координатор петербургского отделения организации Сергей Кузин.

Кузин дал понять, что уведомление в Смольный пока не подано, но будет «в соответствии с законом». К участию в оргкомитете акции он пригласил «все демократические организации города». Первое заседание оргкомитета планируется провести в начале февраля. О намерении участвовать уже заявил депутат ЗакСа Максим Резник.

В прошлом году Смольный отказался согласовывать подобную акцию в центре Петербурга. Тем не менее на митинг вышли около 700 человек, обошлось практически без задержаний, но под конец акции задержали участника движения «Солидарность» Владимира Шипицына.

Немцов был убит на Большом Москворецком мосту в 2015 году. Киллер несколько раз выстрелил в оппозиционера и скрылся. По обвинению в убийстве в 2017 году нескольких человек приговорили к срокам от 11 до 20 лет лишения свободы. Организатор убийства Немцова до сих пор не найден.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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11:18    
Немцов политиком не был, он был американским спецназовцем-подрывников государственного строя России, за что его и расстреляли граждане России!

10:54    
Мрази - те, кто убивает политиков, и защитники мразей, как 10:23

10:23    
Опять пикет, снова марш, а работать то когда будут, тунеядцы? Ну, очень хочется этим прозападным мразям расшатать, развалить Россию...ФСБ, не спать!

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