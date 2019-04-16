Заявившего о пытках в ФСБ Павла Зломнова перевели под домашний арест

Ломоносовский суд Петербурга перевел Павла Зломнова из СИЗО под домашний арест, сообщает «Русь сидящая».

В конце марта суд оставил Зломнова под арестом на три месяца, до 29 июня. На него заведено сразу три уголовных дела: по ст. 222 УК (незаконный оборот оружия), ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма) и ст. 319 УК (оскорбление представителя власти). Зломнов рассказал членам ОНК, что сразу после задержания двое сотрудников ФСБ избили его в минивэне.

«Били по голове, били по почкам, печени, выкрутили ухо и засовывали со всей силы палец в ухо, прыгали по мне. На мой вопрос, кто они — один ответил: я твой император», – говорилось в жалобе Зломнова.

Дело об оскорблении представителя власти на Зломнова завели в конце февраля – якобы он в ноябре 2018 года в следственном кабинете СИЗО № 6 оскорбил оперуполномоченного, при исполнении им своих служебных обязанностей. Под уголовное дело по той же статье попали отец и брат Зломнова – Михаил и Андрей Зломнов.

Правозащитный центр «Мемориал» признал Зломнова политзаключенным. Подробнее о его деле, и о том, как адвокаты были готовы защищать Зломновых в судах – в материале ЗАКС.Ру.