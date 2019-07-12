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Муниципал

14:48

Горизбирком поддержал отказ ИКМО “Звездное” в регистрации пяти кандидатов “Яблока”

фото ЗакС политика Горизбирком поддержал отказ ИКМО “Звездное” в регистрации пяти кандидатов “Яблока”

Горизбирком обсудил жалобы потенциальных кандидатов в муниципальные депутаты на ИКМО "Звездное". Решение приняли на заседании 12 июля, передает корреспондент ЗАКС.Ру.  

На заседании Горизбиркома принимали решение по кандидатам МО “Сосновское”, “Адмиралтейский округ” и “Звездное”. 

Жалобы баллотирующихся на решения об отказе кандидатам в “Сосновском” и “Адмиралтейском округе” удовлетворили. На заседании Горизбиркома отменили решения муниципальных избирательных комиссий и обязали ИКМО рассмотреть вопрос о регистрации снова. 

Допуск представителей “Яблока” на выборы в МО “Звездное” оказался более дискуссионным. Муниципальная комиссия отказала пяти баллотирующимся в регистрации. Отказ связали с якобы непредоставлением партией уведомления о проведении конференции “Яблока” и копии документа о государственной регистрации объединения. 

ГИК большинством голосов отклонил жалобы кандидатов. Особое мнение выразила член комиссии от “Яблока” Ольга Покровская, которая усомнилась в компетентности муниципальной комисии. Необходимость регистрации представителей “Яблока” при голосовании в среднем поддерживали только 4 члена комиссии из 14 присутствующих.

Выдвинутый от “Яблока” Иван Козловский, которому отказали в регистрации, объяснил позицию партии. Документы высылались по электронной почте, адрес которой впоследствии исчез с сайта ИКМО, также отправляли телеграмму, хотя в комиссии ее якобы не получили, поделился собеседник. Как рассказал Козловский, когда потенциальным кандидатам выслали уведомление о необходимости донести документы, они не смогли подать новый пакет бумаг, так как двери комиссии были закрыты. Кроме того, “Яблоко” подозревает ИКМО в подлоге описи документов.

Ольга Покровская на заседании выразила мнение, что ГИК поддерживает незаконную практику муниципальных комиссий по подлогу документов.

Никита Строгов

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16:49    
Зачем ЕР превращает муниципальные выборы в бандитские? Честно выиграть слабо?

16:44   Макс  
"Яблоку"  гастролеры Каца из Москвы налепили неправильных документов, вот и отказывают везде.
Потому что документы готовили москвичи, не знающие нашего города. Кандидатам Справедливой России и Партии Роста бумаги готовили петербуржцы и добросовестно, потому их и регистрируют. Кандидатов "Яблока" жаль.

16:01    
15:02, надо бы Вам в госдеп собираться, поскольку такими темпами разрушать промышленность, науку, образование, медицину, сокращать население страны... , не сомневаюсь, входит в задание госдепа своим агентам влияния. А подорвать конституционное право на участие в управлении делами государства (народовластие) путем превращения выборов в последовательность фейковых мероприятий будет поощрено особо.

15:02    
Ну все против яблока. Тогда надо ехать в госдеп. Там точно будут "за". Давно пора понять гнилым продажным яблокам, что опротивели они до блевотины. Один вишневский своей наглой бесцеремонностью испортил репутацию партии надолго.

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