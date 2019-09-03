Задержан глава Либертаринской партии Сергей Бойко

Столичные правоохранители задержали руководителя Либертарианской партии Сергея Бойко, информирует "МБХ медиа". Общественнику инкриминируют организацию несанкционированной протестной акции (ст. 20.2 КоАП).

Поводом для задержания стал репост видео со страницы Любови Соболь, в котором она призывает неравнодушных граждан выйти на шествие 31 августа.

Помимо Бойко, также задержан участник этого мероприятия Марк Гальперин.

Также вчера вечером по административному делу о шествии 31 августа, возбужденному накануне, в отделы полиции попали сама Соболь, журналист Илья Азар, сотрудник ФБК Николай Ляскин.