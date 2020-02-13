18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

13:56

Организаторы петербургского марша Немцова хотят провести его на Невском проспекте или Марсовом поле

фото ЗакС политика Организаторы петербургского марша Немцова хотят провести его на Невском проспекте или Марсовом поле

Оргкомитет петербургского марша памяти Бориса Немцова в четверг, 13 февраля, передал в комитет по вопросам законности заявку на проведение шествия 29 февраля, сообщил ЗАКС.Ру один из организаторов акции, исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров.

Городской администрации предложили девять маршрутов, в том числе от площади Восстания по Невскому проспекту до Дворцовой площади, от станции метро «Горьковская» до Марсова поля, от «Горьковской» до Петропавловской крепости и от Дворцовой площади по Марсова поля.

Пивоваров назвал идеальным вариантом маршрут от «Горьковской» до Марсова поля. Также он отметил, что организаторы будут настаивать на том, чтобы акция состоялась в формате шествия.

- Нам предпочтительнее марш. Мы готовы отказаться от митинга, но сделать именно шествие, - прокомментировал Пивоваров.

По его словам, в этом году на акции будет поднята тема поправок в Конституцию, предложенных президентом Владимиром Путиным.

- В стране происходят важные изменения и сейчас крайне важно выразить отношение к тому, что в стране происходит узурпация власти, - добавил Пивоваров. 

Напомним, акции памяти Немцова ежегодно проходят в различных городах России. В Петербурге городская администрация каждый раз отказывается согласовывать шествие и предлагает организаторам формат митинга.

Бывший губернатор Нижегородской области и первый вице-премьер правительства России Борис Немцов был убит киллером в центре Москвы на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года.  


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:
14:53 Суд в Курске отменил штраф подростку за "нацистский" отрывок из "Тома и Джерри"

14:46 В Петербурге представили программу реставрации и капремонта многоквартирных домов исторического центра

14:27 "Где вы роетесь в интернете?": Песков спросил СМИ об источниках фото с "фуршета" убийцы Немцова

14:09 Минобороны предлагает повысить силовикам зарплату

13:59 В архангельском ЗакСе считают, что в СЗФО уступают по здравоохранению только Петербургу

13:56 Организаторы петербургского марша Немцова хотят провести его на Невском проспекте или Марсовом поле

13:51 Московская полиция просит суд запретить полковнику Квачкову посещать митинги

13:40 На ремонт дорог местного значения администрация Ленобласти выделила 1,1 млрд рублей

13:31 На ФБК и Ивана Жданова составили протоколы о нарушении закона об иноагентах

13:28 Организация «Раздельный сбор» не довольна новыми штрафами от депутата Тетердинко

13:18 "Водоканал" объявил о 280 млн рублей, сэкономленных на электроэнергии в 2019 году

13:11 Министр спорта уверен, что матчи Евро-2020 пройдут в Петербурге на высшем уровне

12:59 За год в России упали продажи водки

12:50 Псковская музыкальная школа купила стулья по 100 тысяч рублей: УФАС возмущено

12:31 Судьям КС представили нового президентского полпреда

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru