Минюст объяснил художнице Апахончич причины внесения ее в список СМИ-иноагентов

Ленинский районный суд Петербурга 5 апреля начал рассмотрение иска художницы и активистки арт-группы "Родина" Дарьи Апахончич* к Министерству юстиции и Министерству иностранных дел из-за ее включения в список СМИ-иностранных агентов. В ходе предварительного заседания Минюст предоставил информацию о том, почему художницу включили в список, рассказала ЗАКС.Ру сама Апахончич.

Она сообщила, что среди причин получение зарплаты от французского колледжа за преподавание там русского языка как иностранного, зарплаты от гуманитарной организации "Красный крест" и гонорар за фестивали и другие переводы через PayPal. Это финансовые обоснования включения в перечень, рассказала Апахончич со ссылкой на документ.

- Я учительница русского языка как иностранного. Это такая работа, в которой невозможно не получать деньги от иностранцев, - отметила художница.

Также ведомство решило добавить девушку в список СМИ-иноагентов за общественную онлайн-деятельность, сказала Апахончич. Она со ссылкой на документ Минюста уточнила, что причинами стали перепост записи "ВКонтакте" "Радио Свободы"**, за запись на личных страницах художницы в социальных сетях о деле художницы Юлии Цветковой и деле "Сети"***, за коллективный блог "Феминистки поясняют" и за публикацию в издании Colta.

Апахончич сообщила, что вместе с ее защитником, старшим партнером "Апологии протеста" Александром Передруком намерена запрашивать доказательства представленной Минюстом информации. Следующее заседание назначено на 15 апреля.

* Дарья Апахончич внесена в реестр СМИ-иноагентов.

** "Радио Свободы" внесено в реестр СМИ-иноагентов.

*** "Сеть" признана террористической организацией и запрещена на территории России.

София Саттарова