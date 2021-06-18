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18 июня, 21:01

Политолог Солонников о Резнике: Скорее всего, никаких серьезных данных на него нет

фото ЗакС политика Политолог Солонников о Резнике: Скорее всего, никаких серьезных данных на него нет

Политолог Дмитрий Солонников считает, что уголовное дело в отношении Резника — очевидное явление, результат которого был известен заранее. 

- Все, что связано с его жизнью так или иначе связано с политикой. Внимания к нему без сомнения больше, чем к человеку любой другой профессии. То, что Максим Львович знал об интересе к своей жизни, никаких сомнений не вызывает. Он должен был отдавать себе отчет в этом, — рассказал политолог в беседе с ЗАКС.Ру. 

Дальнейшую судьбу депутата определит, как выразился Солонников, "бездушная машина" в лице правоохранительных органов. Он выразил сомнение, что уголовное дело подкреплено настоящими доказательствами вины оппозиционера. 

- Скорее всего, никаких серьезных данных на него нет, но если бы были, его бы уже арестовали полноценно. Его бы уже держали в СИЗО. То, что он остается под домашним арестом - это говорит о том, что нужно еще собирать доказательную базу. Серьезной убежденности в том, что на него собраны неоспоримые улики, может быть и нет, — сказал политолог. 

Он также считает, что домашний арест никак не помешает Резнику продолжить предвыборную кампанию и никаких значимых юридических ограничений нет. Однако, сложности могут возникнуть при сборе подписей, если он не найдёт поддержку от партий, готовых предоставить Резнику место в списках. 

— Партии могут посчитать, что это выгодно, что у Максима Львовича есть его ядерный электорат, который в любом случае его поддержит. Его участие в выборах принесет партии определенную известность. Партия также должна будет принимать все риски, связанные с этим. Внимания к ней будет больше и определенные сложности обязательно появятся, — считает политолог. 

Он отметил, что для преданного электората Максим Резник все равно останется "борцом за справедливость и жертвой режима" вне зависимости от уголовных дел и собранных против него доказательств. 

Солонников также высказался о личном поручении за Резника председателя Законодательного собрания Вячеслава Макарова, отношения с которым едва ли можно назвать товарищескими. 

— Это говорит о том, что Вячеслав Серафимович искренне доверяет Максиму Львовичу. Это его позитивный выбор, но принципиально ничего особо не меняется, — Солонников отметил, что поручительства редко играют хоть какую-нибудь значимую роль в судах, где исход заседания предопределен. 

Напомним, Октябрьский районный суд Петербурга 18 июня избрал меру пресечения в виде домашнего ареста депутату Законодательного собрания Максиму Резнику. Он проходит в статусе обвиняемого по делу о наркотиках. 

Константин Леньков


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