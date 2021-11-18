Суд допросит членов УИК по иску Вавилиной об отмене итогов голосования

Василеостровский районный суд Петербурга на заседании 18 ноября удовлетворил ходатайство о вызове двух свидетелей по иску кандидатки в депутаты Заксобрания от "Справедливой России – За правду" по 4-му округу Нэлли Вавилиной, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

В суд вызовут членов УИК № 158 с правом совещательного голоса Нину Касьянкову и Зинаиду Клюкову. Они сообщали о возможных нарушениях при ведении списка избирателей. Свидетельницы утверждают, что составили акт, в котором отразили предполагаемые несоответствия, но члены комиссии не стали его рассматривать. По заявлению истца, книги избирателей на этом участке были соединены скрепкой, а не сшиты, как этого требует законодательство. Также сообщалось о неких пустых листах среди реестров. Председатель ТИК № 2 Лидия Рудинская в суде заявила, что пустые бланки предназначались для внесения незарегистрированных избирателей по выборам в Государственную думу.

На остальных участках №№ 132, 148, 160, 170 возникли претензии к проведению надомного голосования. Количество избирателей, пожелавших проголосовать дома, по этим УИК в несколько раз превышает средний показатель в округе. Истец утверждает, что председатель не уведомил должным образом остальных членов комиссии перед тем, как мобильная группа отправлялась на надомное голосование. Представитель УИК №№ 132 и 148 Ярослав Егоров (член ТИК № 32) заявил, что процедура была соблюдена. Он отметил, что для этого не нужно лично уведомлять каждого члена комиссии.

— Нигде не написано, что председатель должен выйти в центр, встать на стульчик и объявить, – рассказал Егоров.

Представитель УИК №№ 158, 160, 170 Виталий Мозговой (член ТИК №2) считает претензии Вавилиной необоснованными, поскольку за все три дня голосования в избиркомы не поступило ни одной жалобы касательно рассматриваемого иска. Представитель истца Андрей Давыдов ответил, что члены комиссии банально не принимают подобные жалобы.

Сторона истца также просила ознакомиться с документами по надомному голосованию, а также видеозаписи с участков. Рудинская заявила, что все реестры и списки избирателей уже опечатаны и могут быть запрошены только по решению суда или вышестоящей комиссии. Кроме того, рассказала председатель ТИК № 2, доступ к книге избирателей имеет лишь узкий круг лиц, в который кандидат не входит.

Следующее заседание состоится 29 ноября.