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Новости 13:03

Суд допросит членов УИК по иску Вавилиной об отмене итогов голосования

фото ЗакС политика Суд допросит членов УИК по иску Вавилиной об отмене итогов голосования

Василеостровский районный суд Петербурга на заседании 18 ноября удовлетворил ходатайство о вызове двух свидетелей по иску кандидатки в депутаты Заксобрания от "Справедливой России – За правду" по 4-му округу Нэлли Вавилиной, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

В суд вызовут членов УИК № 158 с правом совещательного голоса Нину Касьянкову и Зинаиду Клюкову. Они сообщали о возможных нарушениях при ведении списка избирателей. Свидетельницы утверждают, что составили акт, в котором отразили предполагаемые несоответствия, но члены комиссии не стали его рассматривать. По заявлению истца, книги избирателей на этом участке были соединены скрепкой, а не сшиты, как этого требует законодательство. Также сообщалось о неких пустых листах среди реестров. Председатель ТИК № 2 Лидия Рудинская в суде заявила, что пустые бланки предназначались для внесения незарегистрированных избирателей по выборам в Государственную думу. 

На остальных участках №№ 132, 148, 160, 170 возникли претензии к проведению надомного голосования. Количество избирателей, пожелавших проголосовать дома, по этим УИК в несколько раз превышает средний показатель в округе. Истец утверждает, что председатель не уведомил должным образом остальных членов комиссии перед тем, как мобильная группа отправлялась на надомное голосование. Представитель УИК №№ 132 и 148 Ярослав Егоров (член ТИК № 32) заявил, что процедура была соблюдена. Он отметил, что для этого не нужно лично уведомлять каждого члена комиссии. 

— Нигде не написано, что председатель должен выйти в центр, встать на стульчик и объявить, – рассказал Егоров. 

Представитель УИК №№ 158, 160, 170 Виталий Мозговой (член ТИК №2) считает претензии Вавилиной необоснованными, поскольку за все три дня голосования в избиркомы не поступило ни одной жалобы касательно рассматриваемого иска. Представитель истца Андрей Давыдов ответил, что члены комиссии банально не принимают подобные жалобы. 

Сторона истца также просила ознакомиться с документами по надомному голосованию, а также видеозаписи с участков. Рудинская заявила, что все реестры и списки избирателей уже опечатаны и могут быть запрошены только по решению суда или вышестоящей комиссии. Кроме того, рассказала председатель ТИК № 2, доступ к книге избирателей имеет лишь узкий круг лиц, в который кандидат не входит. 

Следующее заседание состоится 29 ноября.


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