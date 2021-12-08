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Новости 15:55

В московском метро рассказали о пользе табличек на узбекском и таджикском языках

фото ЗакС политика В московском метро рассказали о пользе табличек на узбекском и таджикском языках

Руководство московского метрополитена выпустило заявление относительно указателей, выполненных на некоторых станциях на узбекском и таджикском языках, против существования которых накануне выступил глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев. В транспортной организации убеждены в очевидной пользе, которую принесло пассажирам и сотрудникам подземки языковое многообразие в оформлении.

"От станций "Лесопарковая" и "Прокшино" до крупнейшего в России московского миграционного центра в Сахарове следуют регулярные автобусные маршруты. Основной язык на указателях – русский. Дублирование надписей ещё на два языка существенно улучшило качество работы этих станций метро: загрузка их вестибюлей уменьшилась на 50%", - говорится в сообщении от пресс-службы Мосметро.

По оценке специалистов, очереди в кассы на упомянутых станциях уменьшились на 40% и почти наполовину стало меньше обращений в кассы за справками.

Напомним, Фадеев просил мэра Сергея Собянина убрать вывески на таджикском и азиатском под тем предлогом, что они вызывают напряженность в обществе и плохо соотносятся с федеральным законодательством.


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