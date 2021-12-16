Марию Алехину задержали на выходе из дома в Москве вслед за Люсей Штейн

Полицейские задержали участницу Pussy Riot Марию Алехину на выходе из дома в Москве, сообщает SOTA.

Перед задержанием Алехина написала в Instagram, что сейчас она выйдет из дома, и ее увезут в отдел полиции. Она предположила, что претензии полицейских на этот раз связаны с ее постом в соцсетях 2015 года, "с Лукашенко и свастонами".

Алехина рассказала, что ее приговор по "санитарному делу" должны были отдать через три дня, но потеряли.

"Зачем терять приговор? Очень просто — уголовный срок не начинает засчитываться, пока приговора нет в инспекции ФСИН. То есть это такое кафкианское накидывание лишних месяцев ограничения свободы", — считает активистка.

В этот же день, 16 декабря, полиция задержала подругу Марии - муниципального депутата Люсю Штейн. Ей вменили демонстрирование нацистской символики из-за стоп-кадра видео, где к ее фото прифотошоплена фуражка СС.