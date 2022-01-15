У стен Кремля левые активисты попросили Путина выучить уроки Казахстана

Представители политического движения "Левый фронт" провели 15 января в Москве серию одиночных пикетов у административных зданий федерального значения и у стен Кремля. Общим побудительным мотивом к акции, как следует из пояснения на сайте организации, стало желание обратить внимание президента Владимира Путина на недавние социально-экономические и политические протесты в Казахстане. Левые патриоты хотят, чтобы глава государства извлек из драматических событий в соседней республике правильные выводы.

"На фоне недавних событий в Казахстане российским властям необходимо сделать правильные выводы и в ближайшее время реализовать комплекс реформ, направленных на реальное повышение уровня доходов граждан, установление в стране климата социальной справедливости и внедрение эффективных механизмов борьбы с коррупцией и народного контроля за чиновниками. Иначе в России неизбежно произойдет мощный социальный взрыв, так как протестные настроения в обществе, особенно среди молодежи, постоянно растут", - говорится в заявлении "Левого фронта".

На плакатах демонстрантов были привычные для левых сил слоганы: "Требуем национализации сырьевых компаний!", "Природные ресурсы – под контроль народа!", "Минимальная зарплата – 30 000 рублей", "Даешь прогрессивный налог на доходы!", "Отменить пенсионную реформу!", "Плата за ЖКХ — не более 5% от дохода семьи!", "Единая Россия" — партия геноцида!", "Хватит репрессий!", "Свободу политзаключенным!". Несмотря на фактический запрет политических акций и даже одиночных пикетов в связи с продолжающейся пандемией, никого из пикетчиков не задержали.

Напомним, что январские протесты в Казахстане против повышения цен на газ быстро переросли в погромы, поджоги и насилие, что повлекло за собой объявление чрезвычайного положения и введение в республику миротворческого контингента стран-участниц ОДКБ.

фото: leftfront.org