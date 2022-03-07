В Петербурге идет обыск у бывшей главы предвыборного штаба Ирины Фатьяновой

У петербургской политической активистки Софьи Семеновой 7 марта проходит обыск. Как сообщает сетевое издание Sota, она сигнализировала об этом в одном из чатов, не успев посвятить собеседников в детали проводимых следственных действий.

Семенова в прошлом году участвовала в кампании в ЗакС "навальнистки" Ирины Фатьяновой, координируя работу ее предвыборного штаба. До выборов Фатьянову в итоге так и не допустили из-за признания структур Алексея Навального экстремистскими и запрета избираться для людей, связанных с ними.

Отметим, что на прошлой неделе по Петербургу прокатилась целая волна обысков и задержаний. На этот раз оппозиционеров и активистов преследовали по новому делу о "лжеминировании", по которому более десятка человек проходят свидетелями. Часть из них 7 марта отпустили из ИВС.