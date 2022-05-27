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Новости 12:02

SOTA: Попытка поднять флаг Петербурга в честь Дня города окончилась неудачей

фото ЗакС политика SOTA: Попытка поднять флаг Петербурга в честь Дня города окончилась неудачей

Церемония подъема флага Петербурга на Сенатской площади завершилась неудачей, сообщила утром 27 мая SOTA. В мероприятии, приуроченном к празднованию Дня города, принимал участие губернатор Александр Беглов.

Как рассказало издание, полотнище не удалось поднять на нужную высоту, и оно упало, после чего присутствовавший военный якобы скомкал его и унес прочь.

Пресс-секретарь губернатора Инна Карпушина объяснила происшествие поломкой флагштока из-за сильного ветра, уточнил "Подъём". "Во время подъёма флага порывом ветра сорвало крепление", - привел он слова Карпушиной.

Появление металлических заграждений на Сенатской площади пресс-секретарь объяснила мерами безопасности. "В целях безопасности проведения торжественных церемоний на территории устанавливается особый режим допуска и досмотра граждан", - рассказала она.

Сегодня утром Беглов поздравил петербуржцев с Днем города, не преминув порассуждать о "западных противниках". Также губернатор призвал петербуржцев участвовать в конкурсе на лучшее поздравление, посулив победителям сертификат на загородный отдых.

Фото: SOTA


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