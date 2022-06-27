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Новости 19:20

Из России высылают восьмерых греческих дипломатов

фото ЗакС политика Из России высылают восьмерых греческих дипломатов

Российский МИД объявил на своем сайте о высылке восьмерых греческих дипломатов. Решение преподносится как выражение протеста против "конфронтационного курса греческих властей". Свидетельством недружественной политики в отношении России ведомство называет поставку оружия украинским властям и состоявшееся ранее объявление российских дипломатов персонами нон грата.

Ответственность за конфликтную ситуацию МИД целиком возлагает на оппонентов. На то, чтобы покинуть пределы РФ, официальным представителям Греции дали восемь суток.

Отметим, в минувший уик-энд стало известно, что россияне временно не смогут подать документы на получение греческой визы. Объяснялось это техническими причинами.


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