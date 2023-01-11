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Новости 13:13

Активистке Шиеса присудили штраф по уголовному делу о дискредитации армии

фото ЗакС политика Активистке Шиеса присудили штраф по уголовному делу о дискредитации армии

Дело о повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК), возбужденное против архангельской активистки Юлии Чапуриной, обернулось для нее штрафом в размере 130 тысяч рублей. Об этом сообщает издание Sota, которому не удалось выяснить, из-за чего Чапурину начали преследовать в уголовном порядке.

Нынешней весной активистку дважды оштрафовали за пацифистские выступления: две акции суммарно обошлись ей в 75 тысяч рублей. Штрафы ей назначили по статье о дискредитации армии (20.3.3 КоАП).

В своем регионе Чапурина известна участием в борьбе против строительства "экотехнопарка" на станции Шиес в 2018-2020 годах.


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