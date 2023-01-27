Москвичка получила максимально возможный штраф за желто-синюю ленточку на одежде

Тверской суд Москвы 27 января рассмотрел административный протокол, составленный на активистку из Казани Александру Косареву по статье о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП). Ей назначили максимально возможный штраф в размере 50 тысяч рублей, о чем сообщает издание Sota.

Поводом для наказания стала ленточка цветов украинского флага на верхней одежде Косаревой. Из-за этой детали гардероба ее задержали в минувшее воскресенье в центре Москвы. Задержанию предшествовал конфликт с пожилыми прохожими, придравшимися ко внешнему виду девушки. Они и вызвали полицию.

Косарева известна своим ЛГБТ-активизмом.