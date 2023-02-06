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Новости 17:29

Суд в Казани арестовал на трое суток социолога за формирование ненависти к политикам

фото ЗакС политика Суд в Казани арестовал на трое суток социолога за формирование ненависти к политикам

Вахитовский суд Казани вынес решение по делу социолога Искандэра Ясавеева* о возбуждении ненависти к социальной группе "политические деятели" (ст. 20.3.1. КоАП РФ), сообщили 6 февраля "Сетевые свободы". Причиной разбирательства послужила опубликованная в июне 2022 года статья ученого, в которой тот рассуждал о возможных сценариях развития российского общества.

В тексте эксперт-лингвист обнаружил признаки возбуждения вражды к группе лиц, объединенных по социальному признаку, а именно — к "политическим деятелям". Также он обнаружил в тексте "использование коммуникативных средств для выражения угрозы в форме косвенного оправдания насилия со стороны "политических деятелей" в адрес россиян и мирового сообщества".

Суд счел вину Ясавеева* доказанной и арестовал его на трое суток. Адвокат социолога заявил о намерении обжаловать решение.

В октябре 2022 года Минюст внес Ясавеева* в список иностранных агентов. Вскоре после этого ученый рассказал об увольнении из петербургского филиала НИУ ВШЭ.

*Минюст внес Искандэра Ясавеева в единый реестр иноагентов


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