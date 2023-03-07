За архангельским активистом Боровиковым установят надзор после освобождения

Суд в Архангельской области в рамках рассмотрения дела бывшего главы штаба Навального* в Архангельске Андрея Боровикова удовлетворил иск от местной ИК-7, потребовавшей установить за ним административный надзор после освобождения.

Отмечаться у силовиков Боровикову потребуется в течение двух лет после выхода на свободу с периодичностью раз в две недели, передает издание Sota. Оппозиционный активист намерен обжаловать решение суда.

Напомним, что Боровикова преследуют по делу о распространении порнографии (ч. 3 ст. 242 УК) за репост в социальных сетях откровенного клипа группы Rammstein, доступ к которому на территории РФ не ограничен. В апреле 2021 года его приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима. Впоследствии срок активисту сократили на три месяца. В заключении Боровиков регулярно подвергается дисциплинарным взысканиям, находя их необоснованными.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.