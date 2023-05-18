ЗакС планирует продлить онлайн-слушания по градостроительству до конца 2023 года

Законодательное собрание Петербурга на заседании 18 мая приняло в первом чтении законопроект о продлении до конца 2023 года обсуждений градостроительных вопросов в интернете. Документ внесен от имени губернатора города Александра Беглова. Его представитель в ЗакСе Константин Сухенко напомнил, что в Петербурге еще не отменен режим, связанный с ограничениями из-за COVID-19.

Заместитель председателя комитета по градостроительству и архитектуре Елена Щедрова заявила, что нововведения связаны и с санкциями из-за специальной военной операции. В федеральном законе № 58 установлено, что все градостроительные обсуждения проводятся в форме общественных обсуждений в течение месяца, сказала Щедрова.

С этим не согласился лидер фракции "Яблоко" Александр Шишлов. По его словам, ссылки на федеральные акты несостоятельны: они не регулируют порядок проведения общественных слушаний и обсуждений.

- Пора уже заканчивать ограничивать публичные обсуждения, публичные собрания и так далее, вообще возможность людям высказать свою позицию, ковидом, СВО и разными другими причинами, - добавил Шишлов.

Однако большинство депутатов поддержали законопроект – 37 парламентариев. По три депутата воздержались и проголосовали против. Поправки к документу решили принимать до вечера понедельника.

София Саттарова