Предпринимателю выписали штраф в 110 тысяч рублей за некачественную уборку от снега в Петербурге

В ходе рассмотрения дел о нарушениях правил зимней уборки Государственной административно-технической инспекцией (ГАТИ) выявлены серьезные нарушения на территории продуктового магазина на улице Тельмана в Невском районе Петербурга, об этом 8 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.

Всего три представителя юридических лиц оказались на скамье рассмотрения административных дел, где выявлены одинаково опасные нарушения, такие как неубранный снег, необработанная противогололедными средствами территория и сваленный в кучу мусор. Все эти нарушения были признаны опасными для горожан.

Однако, представителю бизнеса на улице Тельмана был выписан штраф в размере 110 тысяч рублей, что на 10 тысяч больше, чем двум предпринимателям в Василеостровском районе, из-за повторного нарушения правил благоустройства.

Фото: ЗАКС.Ру