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15:24

Правозащитники распространили манифест против политических репрессий

Известные представители российской правозащиты, такие, как Лев Пономарев, Зоя Светова, Валерий Борщев встретились с журналистами и общественностью и распространили заявление, выражающее протест против преследования гражданских активистов по статьям, которые они считают "антиконституционными". В своих выступлениях и тексте заявления они отталкивались от последних дел, которые находят мотивированными политически - дело против члена "Открытой России" Анастасии Шевченко и дело против подмосковного активиста "мусорных" митингов Вячеслава Егорова.

Власть, по мнению собравшихся общественных деятелей, перешла к новой, более хитрой и при этом более жестокой тактике преследования инакомыслящих, используя так называемые "спящие статьи" Уголовного кодекса, автоматически актуализирующиеся после трех административных нарушений.

"Почти по Конституции, почти по закону, а главное, «не как в Париже» – и до битья витрин не дошло, а человек уже сидит", - сокрушаются борцы за человеческие права.

Более того, прецедент с Шевченко позволил возбудить уголовное производство даже после двух "административок" - по уголовной статье "осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности".

"Мы будем максимально привлекать внимание общества и государственных правозащитных институтов – Уполномоченного по правам человека в России и Совета по правам человека – к этим делам. Мы намерены поддержать обращения обвиняемых в Конституционный суд и добиваться ликвидации неконституционных уголовных статей", - заверили общественность авторы документа.

В числе подписавших текст манифеста оказались, помимо упомянутых выше, такие известные личности, как политолог Екатерина Шульман, историк Николай Сванидзе, адвокат Генри Резник.

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18:33    
17:59 Это у вас, единороссов, так, а у нормальных людей, активист - чуткий к общественным, политическим и социальным проблемам человек.

17:59    
Активист - это активный пепераст. Его задача - сделать из нас пассивных, чтобы мы как бараны шли за ним на пикеты, митинги, сборища. Неужели поддадимся ? Хотя некоторые уже поддались и требуют ещё больше площадок для выгула стад баранов.

16:35    
порошенковский анархизм захл[цензура]ается и стремительно падает камнем на дно. окраина и ее братки - евросоюз, северная америка - самые тупые недостраны не только по свободам, но и по физическому развитию... репрессии дают возможность затыкать рот инакомыслию и критикам, указывающим на  разворовывание природных богатств порошенковской фашизацией...

16:30    
16:22. Мне насрать, наплевать на всех россиян, кто уехал на ПМЖ на Запад, купил там недвижимость, имеет счета в западных банках и тд. Мечтаю о том, чтобы западники у них это всё конфисковали, а их посадили на нары! Истинные РУССКИЕ живут только в России и в радости, и в печали, но только с Отечеством!

16:23    
В России нужна жёсткая диктатура закона! Все сразу наладится! Все подписавшие этот гнусный манифест ВРАГИ России и заслуживают долгой отсидки на нарах!

16:22    
15:59 - запад внимательно прислушался к твоим советам - "мочильщикам" свобод уже закрывают въезд в европу и сша,  пропагандонку скабееву вышвыривают отовсюду вон, ряд пропутинских журналистов не пускают в прибалтику и прочие страны, киселева не пустили в норвегию - оттянуться, рашку тудей где-то прихлопнули вообще, а где-то наступили на хвост... дойдет очередь и до соловьева - вот уж запоет, когда на свою виллу в италии не попадет...

16:10    
путинский феодализм барахтается из последних сил и выживает лишь за счет репрессий. россия и ее собрат - северная корея - самые отсталые страны по свободам... репрессии дают возможность затыкать рот инакомыслию и критикам, указывающим на  разворовывание национальных богатств путинской буржуазией...

15:59    
Прозападных экстремистов в России надо "мочить в сортире" беспощадно! Путин же их оберегает...

15:55    
Не так все плохо. Уже выпустили Квачкова.

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