Правозащитники распространили манифест против политических репрессий

Известные представители российской правозащиты, такие, как Лев Пономарев, Зоя Светова, Валерий Борщев встретились с журналистами и общественностью и распространили заявление, выражающее протест против преследования гражданских активистов по статьям, которые они считают "антиконституционными". В своих выступлениях и тексте заявления они отталкивались от последних дел, которые находят мотивированными политически - дело против члена "Открытой России" Анастасии Шевченко и дело против подмосковного активиста "мусорных" митингов Вячеслава Егорова.

Власть, по мнению собравшихся общественных деятелей, перешла к новой, более хитрой и при этом более жестокой тактике преследования инакомыслящих, используя так называемые "спящие статьи" Уголовного кодекса, автоматически актуализирующиеся после трех административных нарушений.

"Почти по Конституции, почти по закону, а главное, «не как в Париже» – и до битья витрин не дошло, а человек уже сидит", - сокрушаются борцы за человеческие права.

Более того, прецедент с Шевченко позволил возбудить уголовное производство даже после двух "административок" - по уголовной статье "осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности".

"Мы будем максимально привлекать внимание общества и государственных правозащитных институтов – Уполномоченного по правам человека в России и Совета по правам человека – к этим делам. Мы намерены поддержать обращения обвиняемых в Конституционный суд и добиваться ликвидации неконституционных уголовных статей", - заверили общественность авторы документа.

В числе подписавших текст манифеста оказались, помимо упомянутых выше, такие известные личности, как политолог Екатерина Шульман, историк Николай Сванидзе, адвокат Генри Резник.