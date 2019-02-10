В центре Петербурга "марш материнского гнева" хотят завершить молебном

Активисты "марша материнского гнева", дошедшие до Екатерининского сада, не встретили со стороны следившего за ними сотрудниками ОМОН противодействия и завершают свою акцию. Напоследок участники хотят зажечь свечи в память об умершей несовершеннолетней Алине Шевченко, которую разлучил с ее матерью, Анастасией, арест последней. В саду собравшиеся планируют провести молебен, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Бывший координатор петербургского штаба Алексея Навального, Полина Костылева, высоко оценила состоявшееся мероприятие и его значение.

Дело активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко – прецедент для российского правосудия , оно возбуждено по обвинению в участии в нежелательной организации. Попав под домашний арест, истекающий только 20 марта, женщина потеряла тяжело болеющую дочь, к которой ее поначалу не пускали. 17-летняя Алина Шевченко умерла в реанимации 31 января.

София Саттарова

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