В мэрию Москвы подали заявку на проведение новой акции за честные выборы 24 августа

Координатор московского отделения «Открытой России» Татьяна Усманова, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Александр Соловьев и глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева подали в мэрию Москвы уведомление о шествии 24 августа, передает «Интерфакс».

Заявители планируют провести шествие по проспекту Сахарову от Каланчевской улицы до Тургеневской площади. Еще один вариант маршрута – на Поклонную гору. По мнению Усмановой, протест в Москве «нарастает», и даже на согласованной акции 10 августа проспект Сахарова «не вместил всех желающих». Заявленная численность новой акции – 100 тысяч человек.

Параллельно с этим, получив отказ мэрии согласовывать шествие по бульварам на 17 августа, муниципальные депутаты Илья Азар, Елена Филина и Андрей Морев уведомили столичные власти о планах провести несколько массовых пикетов вдоль маршрута заявленного шествия. Азар сообщил в Facebook, что сделано это, «дабы не повторился вариант 3 августа», когда были задержаны около 1000 человек на несанкционированной акции, желающие смогли бы принять «участие сразу в нескольких скромных и уютных пикетиках».