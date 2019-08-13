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18:49

В мэрию Москвы подали заявку на проведение новой акции за честные выборы 24 августа

фото ЗакС политика В мэрию Москвы подали заявку на проведение новой акции за честные выборы 24 августа

Координатор московского отделения «Открытой России» Татьяна Усманова, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Александр Соловьев и глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева подали в мэрию Москвы уведомление о шествии 24 августа, передает «Интерфакс».

Заявители планируют провести шествие по проспекту Сахарову от Каланчевской улицы до Тургеневской площади. Еще один вариант маршрута – на Поклонную гору. По мнению Усмановой, протест в Москве «нарастает», и даже на согласованной акции 10 августа проспект Сахарова «не вместил всех желающих». Заявленная численность новой акции – 100 тысяч человек.

Параллельно с этим, получив отказ мэрии согласовывать шествие по бульварам на 17 августа, муниципальные депутаты Илья Азар, Елена Филина и Андрей Морев уведомили столичные власти о планах провести несколько массовых пикетов вдоль маршрута заявленного шествия. Азар сообщил в Facebook, что сделано это, «дабы не повторился вариант 3 августа», когда были задержаны около 1000 человек на несанкционированной акции, желающие смогли бы принять «участие сразу в нескольких скромных и уютных пикетиках».

Акции протеста в Москве длятся с середины июля, протестующие требуют допустить независимых кандидатов, которым отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму. Кроме шествия 27 июля, крупная акция состоялась 3 августа. В каждый из этих дней были задержаны более 1000 человек, правоохранители применяли спецсредства.

10 августа прошла крупная согласованная акция протеста, которую посетили около 50 тысяч человек. После этого некоторые из участников направились в сторону администрации президента, и там их начали задерживать. В автозаки попали более 250 человек.

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19:17    
А вдоль маршрута заявленного шествия мёртвые стоят, с косами, и тишина. Мёртвые из списка, в котором  они собственноручно расписались. И ведь ни стыда, ни совести у заявителей. Вместо них кошелёк с госдеповской подачкой. Но подачка эта значительно больше рядовых зарплат и пенсий.

19:13    
Московские выборы-это был просто повод к активизации подрывной работы прозападной "пятой колонны" в России! Теперь русофобы в соответствии с лекалами ЦРУ попытаются перманентно нагнетать обстановку, обострять ситуацию до возможности организовать майдан где-нибудь на Манежной или Красной площадях...Как есть лекалы Госдепа, ЦРУ по организации переворотов, так есть у правоохранителей стратегия и тактика подавления бунтов, мятежей, вооружённых восстаний! При умелой и жёсткой работе наших правоохранителей никаких шансов у прозападной мрази организовать переворот в России НЕТ!!!!!!!!!! Опыт борьбы 1937-1938г в этом нас убеждает, а тогда обстановка в сотни раз была опаснее для Отечества, чем сейчас!!!

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