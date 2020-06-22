"Врачи РФ": Российские медики не желают голосовать за поправки к Конституции

Объединение "Врачи РФ" организовало опрос, постфактум которого выяснилось, что почти треть российских медиков намерены проголосовать против внесения корректив в Конституцию. Кроме того, часть из них вообще не собирается участововать в плебисците. Результатами исследования организация поделилась с "Открытыми медиа".

"Врачи РФ" - одно из крупнейших профсообществ медработников в российском сегменте интернета, объединяющее 670 тысяч участников. Пройти регистрацию на портале могут только медики, администраторы проверяют причастность всех пользователей к обозначенной сфере.

В опросе по поправкам в Конституцию поучаствовали 1256 человек. Из Москвы свои голоса оставили 450 граждан, из Подмосковья - 116, из Петербурга - 198.

Чаще остальных голосовали терапевты, педиатры и анестезиологи-реаниматологи. Средний возраст большинства участников - 46-60 лет, затем - от 31 до 45 лет.

Поддержать предлагаемые властями коррективы Основного закона согласны лишь 18% респондентов. Против высказались 58%, 25% известили о том, что не пойдут на плебисцит.

Отмечается, что 17% медиков заявили, что "испытывают административное давление, связанное с голосованием", в то же время 83% с принуждением не сталкивались.

"Я отказалась даже от участия в комиссии. Нас заставляют пройти два теста. К чёрту их и их Конституцию", - прокомментировала ситуацию врач из Ставропольского края.

Напомним, общероссийское голосование по Конституции должно состояться 1 июля.