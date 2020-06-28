18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

20:14

Солонников о фото с избирательных участков: Каждый имеет право на селфи

фото ЗакС политика Солонников о фото с избирательных участков: Каждый имеет право на селфи

Член Общественной палаты Петербурга Дмитрий Солонников рассказал, что за 28 июня палата получила только 8 обращений от избирателей. В основном жалобы касались поиска средств индивидуальной защиты на избирательных участках. 

Такие обращения поступали из Колпинского, Калининского и Кировского района. "Туда оперативно выезжали представители Общественной палаты, разбирались в ситуации, средства защиты были. Ну может быть, они их не могли быстро найти. Такое бывает", - рассказал Солонников в Медиацентре Союза журналистов России. 

В Василеостровском районе Общественная палата разбиралась с жалобой на то, что сотрудники правоохранительных органов фотографировались со своими бюллетенями на фоне прозрачных избирательных урн.

"Туда тоже был выезд с комиссией была проведена беседа на тему того, как это нужно приостанавливать, где фотографироваться можно, где нельзя... У нас свободная страна - каждый имеет право на селфи, но делать это нужно так, чтобы это было комфортно и для остальных участников процесса", - заявил представитель Общественной палаты. Он также добавил, что при желании сфотографироваться возле избирательной урны нужно учитывать, что в кадре не должно быть видно, как бюллетени заполнены. 

Солонников также отметил, что в ходе голосования по поправкам в Конституцию в ОП поступают обращения из-за того, что кто-то не может найти себя в списках избирателей. По его словам, это происходит на каждой избирательной кампании и в этом нет ничего чрезвычайного - просто человеческий фактор. 

Голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня и закончится 1 июля. 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

18:00 На Малоохтинском мосту растянули баннер против поправок в Конституцию

16:15 Члена УИК №575 выгнали с участка за замечание по поводу переносных ящиков

14:04 Член УИК №1636 опасается фальсификаций - теперь ему не дают знакомится со списками избирателей

13:38 За три дня более миллиона петербуржцев проголосовало по поправкам в Конституцию

12:30 В московской мэрии заявили о попытке атаковать систему электронного голосования

10:11 УИК №419 не проставил отметки в списках избирателей о проголосовавших на дому - их должно быть 350 человек

27 июня, 22:31 Третий день: Избирательный автобус и поправки для молодежи

27 июня, 21:18 За третий день голосования по Конституции в Горизбирком поступило 14 обращений

27 июня, 21:01 Горизбирком: Двоих членов УИК №505 отстранили после видео с вероятным вбросом бюллетеней

27 июня, 16:48 Жители Шушар голосуют по поправкам в Конституцию у автобуса


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
20:14 Солонников о фото с избирательных участков: Каждый имеет право на селфи

18:00 На Малоохтинском мосту растянули баннер против поправок в Конституцию

17:08 Активисты проинспектировали Садовую улицу и остались не удовлетворены увиденным

16:15 Члена УИК №575 выгнали с участка за замечание по поводу переносных ящиков

15:31 Путин уверен, что Россия понесет минимальные потери от пандемии

14:45 В Парке Победы открыли не работавший 11 лет фонтан

14:04 Член УИК №1636 опасается фальсификаций - теперь ему не дают знакомится со списками избирателей

13:38 За три дня более миллиона петербуржцев проголосовало по поправкам в Конституцию

13:20 "Новая газета": "Норникель" сливает в озеро опасные отходы

12:30 В московской мэрии заявили о попытке атаковать систему электронного голосования

11:35 Латынина: Дело Серебренникова - первое, по поводу которого Кремль прислушался к обществу

10:46 В России коронавирус выявили у еще 6791 человек

10:25 Защита Филинкова подала апелляцию на приговор по делу "Сети"*

10:11 УИК №419 не проставил отметки в списках избирателей о проголосовавших на дому - их должно быть 350 человек

27 июня, 22:31 Третий день: Избирательный автобус и поправки для молодежи

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru