В Москве началась акция против поправок в Конституцию

В центре столицы под проливным дождем граждане собрались на народный сход, чтобы выразить свое несогласие с принятыми и вступившими в силу 4 июля поправками в Конституцию.

На акции замечены политики Андрей Пивоваров и Юлия Галямина, а также правозащитник Лев Пономарев. Всего в кадре трансляции, которую ведет канал Sotavision, виднеется несколько сотен человек с зонтами.

Организаторы собирают подписи и персональные данные собравшихся, которые считают нужным таким образом выразить свой протест. Сильный дождь заметно мешает этому занятию. Несмотря на обилие полицейских машин по периметру Пушкинской площади, правоохранители пока не вмешиваются в процесс.

Ожидается, что собранные подписи оппозиционеры приложат к своему иску против поправок. Аналогичное мероприятие в эти минуты проводят в Петербурге.

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию проводилось беспрецедентно долго - целую неделю. За ним не могли следить наблюдатели от партий, а участки создавались на скамеечках, в багажниках автомобилей и даже на пнях. Агитацию за поправки, украшавшую города, Центризбирком квалифицировал всего лишь как информирование граждан. В результате, по официальным подсчетам ЦИК, поправки, главная из которых - обнуление президентских сроков Владимира Путина, одобрило почти 78 процентов россиян. Ни с процедурой, ни с результатами голосования оппозиция категорически не согласилась.

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